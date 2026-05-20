Oristano, I Cani "Piton" e "Quantas" Trovano un Chilo di Droga: Tre Denunciati per Spaccio

ORISTANO – Nel quartiere Torangius la musica è cambiata. I cani antidroga "Piton" e "Quantas" della Polizia di Stato hanno fiutato un appartamento trasformato in centrale dello spaccio, portando alla denuncia di tre persone.

Il Sospetto dei Residenti

L'attività della Squadra Mobile di Oristano (con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna) è scaturita dalle numerose segnalazioni dei residenti, insospettiti dal continuo viavai di persone a ogni ora del giorno e della notte all'interno di uno stabile. Soggetti entravano usando scale e ascensore, rendendo difficile l'individuazione esatta dell'appartamento.

L'Intervento dei Cani

Le unità cinofile, con i pastori tedeschi "Piton" e "Quantas" (in forza all'Ufficio Prevenzione Generale), hanno avuto un ruolo determinante. Nel corso della perquisizione domiciliare, i cani hanno segnalato la presenza di stupefacenti, portando al rinvenimento di un vero e proprio arsenale.

Il Sequestro

I poliziotti hanno trovato e sequestrato:

circa un chilogrammo di infiorescenze di Marijuana

alcuni grammi di Cocaina

sei bilancini elettronici di precisione

materiale per il confezionamento in dosi

Le Conseguenze

I tre occupanti dell'appartamento sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente e il materiale sono stati posti sotto sequestro, e il Questore sta valutando l'emissione di misure di prevenzione. Le indagini proseguono per risalire ai canali di approvvigionamento.