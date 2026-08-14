(Adnkronos) - Un incendio di sterpaglie è divampato oggi a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria (Roma). Sul posto, in via Gaetano Rosselli Lorenzini, non lontano dalla Fiera di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Dalle ore 13.50 sulla linea Roma-Fiumicino la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è rallentata tra Ponte Galeria e Fiumicino dopo il rogo in prossimità dei binari, con ritardi fino a 20 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni, comunica Rfi.