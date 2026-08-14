Sono complessivamente 140, tra arrivi e partenze, i movimenti traghetti previsti nei principali scali passeggeri (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme). A questi si aggiungono due approdi crocieristici schedulati oggi e domani all'Isola Bianca. Circa 100 mila i passeggeri.
La quota più consistente del traffico è quella
prevista a Olbia. Tra oggi e domani, infatti, sono calendarizzate
19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15
agosto.
Numeri ai quali vanno aggiunte le due crociere
del gruppo Costa.
Proprio nel porto gallurese, nei due giorni sono
attesi complessivamente oltre 47 mila passeggeri in arrivo e
partenza, con al seguito più di 16 mila veicoli.
A questi numeri si sommano i passeggeri delle
navi da crociera in calendario ad Olbia: oltre 3.500 crocieristi a
bordo della Costa Pacifica oggi, e circa 2.600, domani, sulla Aida
Stella.
Oltre 6 mila presenze che visiteranno la città e
le destinazioni escursionistiche della Costa Smeralda, della
Maddalena e nelle cantine vitivinicole galluresi.
Un risultato reso possibile grazie ad una
pianificazione degli accosti del porto Isola Bianca e dal
contributo del porto industriale Cocciani, che accoglie, a
rotazione, i traghetti di medie dimensioni, consentendo di
ottimizzare l'utilizzo degli ormeggi e distribuire in maniera più
efficace i flussi di traffico.
"Le stime di traffico di queste due giornate
confermano che tutti i porti del nostro sistema stanno lavorando a
pieno regime, rispondendo in maniera efficace ai consistenti flussi
tipici del periodo di Ferragosto - spiega Domenico Bagalà,
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Particolarmente
positiva è la performance del porto di Olbia, che continua a
garantire elevati standard operativi, nonostante i picchi di
traffico così...