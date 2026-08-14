(Adnkronos) - Gli attivisti italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Qusra a sud di Nablus, in Cisgiordania e che sono stati allontanati dall'esercito israeliano, secondo quanto si apprende, stanno bene e ora sono in un villaggio nelle vicinanze. Gli attivisti avevano ricevuto l'ordine di allontanarsi dall'Idf, le forze di difesa israeliane.

Il sindaco di Qusra, Abdul-Azim Wadi, in una dichiarazione riportata dalla agenzia di stampa palestinese Wafa aveva spiegato in precedenza che l'esercito israeliano aveva "espulso con la forza gli attivisti italiani che erano riusciti a raggiungere le case alcuni giorni prima, in seguito agli attacchi dei coloni e all'accerchiamento della zona”. Gli attivisti sono quindi stati evacuati dalle Idf in abitazioni non interessate dall'assedio. Secondo fonti informate non risulta l'uso della forza.

Il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha intanto condannato l'ordine del ministro della Difesa israeliano Israel Katz di preparare il trasferimento delle funzioni di ordine pubblico in Cisgiordania dall'esercito alla polizia israeliana. "Questo passo costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni di legittimità internazionale e degli accordi firmati, nonché un nuovo tentativo di imporre la legge e la sovranità israeliana sulla Cisgiordania occupata", ha dichiarato al-Sheikh.

Il vice presidente ha aggiunto che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali e ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di fermare quelle che ha definito azioni unilaterali di Israele. In una dichiarazione, il ministero della Difesa israeliano ha affermato che la polizia istituirà una forza dedicata alla gestione delle questioni civili in Cisgiordania e riceverà l'autorità e i finanziamenti necessari per svolgere tale compito. "Il ruolo dell'esercito è combattere il terrorismo palestinese... e non dare la caccia ai giovani che vivono sulle colline", ha detto Katz.