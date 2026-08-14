La Sardegna celebrerà il prossimo 23 settembre la prima Giornata regionale della Protezione civile. La Giunta regionale, su proposta dell'assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato gli indirizzi per l'organizzazione dell'evento e per la definizione dei criteri attraverso i quali saranno attribuite le onorificenze alle componenti del Sistema regionale che si sono distinte per particolari meriti.
Previste iniziative istituzionali, divulgative e
di valorizzazione dell'impegno di persone, amministrazioni, enti,
istituzioni e organizzazioni che operano nelle attività di
protezione civile.
"La Protezione Civile non comincia quando scatta
un'allerta: comincia molto prima, nella conoscenza dei rischi e nei
comportamenti responsabili", dichiara l'assessora Laconi.
"Dedicare una Giornata regionale a questi temi
significa farne una parte stabile della cultura civica della
Sardegna, soprattutto tra le giovani generazioni".
Il programma della prima edizione sarà
realizzato con il coinvolgimento del volontariato di protezione
civile e avrà l'obiettivo di far conoscere il funzionamento del
Sistema regionale, promuovere la tutela della vita, il rispetto
delle leggi, l'altruismo e la solidarietà e rendere visibile
l'impegno quotidiano di quanti intervengono nelle attività di
prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze.
La ricorrenza coincide con la memoria liturgica
di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari della protezione
civile, e intende rappresentare non soltanto un momento
celebrativo, ma anche un'occasione di informazione, partecipazione
e consapevolezza sui rischi presenti nel territorio regionale.
La deliberazione stabilisce inoltre gli
indirizzi per la predisposizione della disciplina regionale
relativa alle onorificenze. I riconoscimenti potranno essere
conferiti a persone, amministrazioni, enti, istituzioni e
organizzazioni del Sistema regionale che si siano distinti per
particolari meriti nello svolgimento delle attività di protezione
civile.
"Le onorificenze non dovranno ridursi a una
formalità cerimoniale», sottolinea Laconi. «Dovranno consegnare
alla comunità esempi riconoscibili di...