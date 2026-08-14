Invasione di turisti, 100mila passeggeri in due giorni nei porti sardi - Notizie

Sono complessivamente 140, tra arrivi e partenze, i movimenti traghetti previsti nei principali scali passeggeri (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme). A questi si aggiungono due approdi crocieristici schedulati oggi e domani all'Isola Bianca. Circa 100 mila i passeggeri.La quota più consistente del traffico è quella prevista a Olbia. Tra oggi e domani, infatti, sono calendarizzate 19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto.Numeri ai quali vanno aggiunte le due crociere del gruppo Costa.Proprio nel porto gallurese, nei due giorni sono attesi complessivamente oltre 47 mila passeggeri in arrivo e partenza, con al seguito più di 16 mila veicoli.A questi numeri si sommano i passeggeri delle navi da crociera in calendario ad Olbia: oltre 3.500 crocieristi a bordo della Costa Pacifica oggi, e circa 2.600, domani, sulla Aida Stella.Oltre 6 mila presenze che visiteranno la città e le destinazioni escursionistiche della Costa Smeralda, della Maddalena e nelle cantine vitivinicole galluresi.Un risultato reso possibile grazie ad una pianificazione degli accosti del porto Isola Bianca e dal contributo del porto industriale Cocciani, che accoglie, a rotazione, i traghetti di medie dimensioni, consentendo di ottimizzare l'utilizzo degli ormeggi e distribuire in maniera più efficace i flussi di traffico."Le stime di traffico di queste due giornate confermano che tutti i porti del nostro sistema stanno lavorando a pieno regime, rispondendo in maniera efficace ai consistenti flussi tipici del periodo di Ferragosto - spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Particolarmente positiva è la performance del porto di Olbia, che continua a garantire elevati standard operativi, nonostante i picchi di traffico così...

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