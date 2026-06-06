(Adnkronos) - Mirra Andreeva vince il Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la tennista russa ha battuto nella finale dello Slam di Parigi la polacca Maja Chwalinska. Per Andreeva, il primo trionfo in un torneo del Grande Slam arriva in due set con il punteggio di 6-3 6-2, in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco . Una partita controllata fin dai primi game per la 19enne, che dopo i primi botta e risposta in avvio, tra break e controbreak, ha preso il largo fino alla vittoria.

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Le due tenniste non si erano mai affrontate in carriera: quello di oggi è stato il loro primo confronto.