Risultato finale 17 a 1, ma ora più che i gol tengono banco le polemiche

Ales

La denuncia di Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile della società di calcio di Ales

Il risultato finale è stato un vittoria con 17 reti a 1 in favore del Ghilarza, ma più che i gol della partita giocata tra le squadre juniores di Ales e Ghilarza calcio fanno discutere i commenti apparsi in un sito sportivo.

La denuncia arriva da Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile della società della Marmilla che diffonde lo screenshot di una pagina di un sito nel quale viene fatta la cronaca della partita da chi è registrato: “Interruzione dalla Marmilla”, si legge nel commento. “Oggi ad Ales mondiale di tennis, cacciatori contro pastori”.

“Certe cose non le capisco proprio e mi lasciano a bocca aperta”, è il commento di Cadoni.“I nostri ragazzi hanno perso. Onore a loro che sono una realtà ben diversa: numericamente, come paese e come società, visto che sono in Eccellenza e noi in terza categoria. Ma chi ha commentato in quel modo è di un ignoranza sconfinata”.

“Siamo una società nata 2 anni fa con tanti sacrifici e di sicuro non vogliamo che i nostri bambini, ragazzi e appartenenti alla società in generale, crescano con certi pregiudizi di ignoranza allo stato puro”, continua Cadoni. “Anche perché in primis non vedo nulla di male nel fare un lavoro così umile come il pastore che tanto avrebbe da insegnare alle nuove generazioni, e poi perché non siamo un paese che sicuramente vive di pastorizia che è un termine usato solo in modo dispregiativo. Senza considerare che chiunque di noi, quindi anche l’autore dell’articolo, probabilmente ha almeno un parente che fa quel nobile mestiere”.

“Voglio solo credere che non sia nessuno appartenente al Ghilarza calcio, bensì un ignorante qualsiasi che ancora non ha capito nulla dalla vita e dello spirito sportivo”, conclude, “soprattutto quando si parla di settore giovanile”.