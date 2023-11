Guasto a una stufa a gas, si scatena un incendio: paura nell’abitazione di un’anziana

Cronaca La donna è riuscita a dare l’allarme chiedendo l’aiuto dei vicini

I vigili del fuoco al lavoro nell'abitazione dell'anziana

Sedilo

Momenti di paura nel pomeriggio a Sedilo per un incendio propagatosi in un’abitazione, a causa probabilmente di guasto a una stufa a gas.

A lanciare l’allarme una anziana donna di 91 anni.

Preoccupata per l’incendio innescato dalla stufa, che aveva interessato mobili e arredi, la donna è uscita dalla sua casa in via De Castro e ha avvisato i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Una squadra del distaccamento di Abbasanta è arrivata sul posto ed ha spento le fiamme. Gli uomini del 115 hanno portarono fuori dall’abitazione la bombola e spento le fiamme mettendo in sicurezza l’abitazione.

La donna è rimasta illesa. Le fiamme hanno danneggiato la cucina e l’impianto elettrico

Domenica, 5 novembre 2023

