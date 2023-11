Piano Casa: a Oristano i geometri contestano la norma sui seminterrati

Oristano

“Un articolo inapplicabile in Sardegna, per come è stato scritto”

Nel Piano Casa 2023-2024, approvato dal Consiglio regionale lo scorso settembre, c’è un articolo che non convince il Collegio dei geometri della provincia di Oristano: è quello sui seminterrati, praticamente inapplicabile.

Scrive il presidente provinciale dei geometri, Fulvio Deriu: “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni, che condividiamo, sull’art. 124 della legge urbanistica approvata lo scorso 13 settembre”, a proposito della definizione dei piani seminterrati.

L’articolo contestato, al comma 1 lettera a, parla di “piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali“.

Secondo Deriu, “fatti salvi rarissimi casi, questo articolo non può trovare applicazione per le fattispecie tipicizzate dei piani seminterrati realizzati nella nostra regione”.

Il collegio dei geometri della provincia di Oristano, prendendo “comunque atto dei limiti dovuti ai rischi di pericolosità idraulica e di frana”, chiede di “modificare la definizione dei piani seminterrati, come piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quale variazione sostanziale garante dell’effettivo riuso del patrimonio edilizio esistente, ovvero in coerenza con la ratio della legge”.

