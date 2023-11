Al Serd per un trattamento, ruba un portafogli dall’auto di una dottoressa: denunciato

I carabinieri gli hanno trovato addosso altre carte di credito

Si era presentato al Serd di via Liguria, a Cagliari, per un trattamento terapeutico pianificato. Poi ha approfittato di un attimo di distrazione del personale sanitario, ha preso le chiavi dell’auto di una dottoressa e all’uscita le ha usate per rubare un portafogli con un bancomat e alcune carte di credito.

Bloccato dal personale di vigilanza, il giovane (31 anni, di Villaspeciosa, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per analoghe vicende) è stato consegnato ai carabinieri. Dopo l’identificazione, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Una perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di scoprire altre carte di pagamento e vari oggetti probabilmente rubati, che sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso accertamenti per ricostruirne la provenienza.

