Per la seconda volta al volante senza patente: operaio denunciato dai carabinieri

Barrali

Guidava l’auto della madre



È stato fermato a un posto di blocco al volante di una Citroen C2 e si è scoperto non aveva mai conseguito la patente. Così un operaio di Assemini è stato denunciato dai carabinieri.

Dovrà rispondere di reiterazione nel biennio di guida senza patente: già un anno fa era stato sorpreso dalle forze dell’ordine alla guida di un’auto e non aveva potuto mostrare la patente.

È successo ieri a Barrali, in via Marconi. Per l’uomo, che ha 49 anni, oltre alla denuncia è scattata una contravvenzione.

L’auto era di proprietà della madre dell’operaio. Il veicolo è stato affidato a una persona in grado di guidare, chiamata dall’interessato e sopraggiunta sul posto.

Giovedì, 11 gennaio 2024

