Cronaca Diverse persone all'ospedale

Foto d'archivio

Monserrato

Diverse persone all’ospedale

Il fidanzamento non va a buon fine e le famiglie dei due giovani se le danno di santa ragione per strada: cinque persone denunciate per rissa aggravata.

Il fatto è avvenuto stamane a Monserrato e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione locale. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che le famiglie dei giovani stessero discutendo sul pregresso fidanzamento di due giovani.

A quanto pare i parenti dei ragazzi avevano molto da recriminare, tanto che quella che era apparsa una discussione tranquilla è sfociata in una rissa in piena regola, con tanto di ossa rotte.

La vicenda si è conclusa tra i corridoi del Policlinico universitario di Monserrato e presso la caserma dei Carabinieri, dove entrambe le famiglie hanno sporto denuncia nei confronti dell’altra.

I Carabinieri hanno potuto ricostruire i fatti grazie alle telecamere installate dal Comune e hanno denunciato per rissa aggravata cinque persone presso il Tribunale di Cagliari.

Giovedì, 11 gennaio 2024

