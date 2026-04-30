Domani, 1 maggio, per la festa dei Sant'Efisio, e il 4 in occasione
del rientro della statua del martire guerriero a Cagliari il Ctm ha
predisposto un servizio di trasporto pubblico locale dedicato ai
fedeli che da viale La Plaia vogliono raggiungere Giorgino e
viceversa. In quei giorni sarà in funzione la linea 8A, con una
frequenza di 30 minuti, che sarà intensificata subito dopo la
processione.
Il capolinea provvisorio sarà in viale La Plaia,
all'altezza del civico 1, a ridosso dell'incrocio con via Sassari,
e dopo il ripristino della viabilità, tornerà alla terza banchina
di piazza Matteotti, fermata n. 2115 Matteotti (fronte Stazione
FS).
Nel dettaglio venerdì 1 maggio: dalle 5.25 alle
9.20 e dalle 15 sino fine servizio: viale La Plaia, SS 195, viale
Pula Giorgino, Porto Canale (capolinea), viale Pula Giorgino, SS
195, via Riva di Ponente, viale La Plaia.
I bus non circoleranno in coincidenza con la
processione, cioè dalle 9.20 alle 15. La prima partenza da viale La
Plaia, alla fermata provvisoria dopo l'incrocio con via Sassari, è
alle 5.25.
Questi gli orari delle corse da Porto Canale:
5.40, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40. L'ultima partenza utile è
prevista alle 9.10. Al termine della processione, la prima partenza
per il rientro da Giorgino (fronte traversa Porto Canale) sarà alle
15, con una frequenza di circa 5 minuti fino alle 17, per tornare
poi a 30 minuti con partenze alle 17, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.
Lunedì 4 maggio, in occasione del rientro di
Sant'Efisio, il servizio dedicato per Porto Canale/Giorgino,
limitato alla tratta Matteotti-La Plaia- Porto Canale, sarà
potenziato con corse supplementari dalle 17.30 sul seguente
percorso: piazza Matteotti, La Plaia, S.S. 195, Giorgino, Porto
Canale, Giorgino, S.S....
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