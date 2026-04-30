Nasce Osservatorio permanente sui costi economici e sociali dell'insularità - Notizie

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano rafforza il proprio impegno a livello europeo per affrontare e quantificare il costo dell'insularità, combinando una nuova iniziativa territoriale con proposte operative portate all'attenzione della Commissione Europea, attraverso l'Assemblea Generale della Commissione Isole della Cpmr (CPMR Islands Commission) che si è tenuta a Cagliari.Durante la tavola rotonda su competitività e connettività, Gaetano Nastasi, Vice Presidente di INSULEUR e membro della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, ha contribuito portando la prospettiva diretta delle imprese insulari.Nel suo intervento, Nastasi ha evidenziato le sfide strutturali affrontate dalle isole europee, caratterizzate da costi elevati, mercati frammentati e accesso limitato ai finanziamenti. Per superare questi ostacoli, ha presentato due proposte chiave, successivamente incluse in un position paper di Insuleur per la consultazione della Commissione Europea sulla futura Strategia UE per le Isole: l'istituzione di una Linea di finanziamenti dedicata alle Pmi insulari (Island SME Competitiveness Window) all'interno dei programmi UE e la creazione di un Osservatorio europeo sulle imprese insulari (Island Open Data Space) per migliorare la disponibilità dei dati e misurare in modo più efficace il costo dell'insularità, al fine di sviluppare politiche mirate.Inoltre, per quanto riguarda la connettività, è stato richiesto il rafforzamento degli oneri di servizio pubblico (OSP) per il trasporto marittimo e aereo, con l'introduzione di standard minimi a livello UE su frequenza, accessibilità economica, continuità e affidabilità del servizio.Lancio dell'Osservatorio sull'insularità A sostegno di questa azione politica, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha annunciato la creazione di un Osservatorio permanente sull'insularità. Sviluppato con il supporto scientifico del CIREM dell'Università di Cagliari, questo osservatorio ha l'obiettivo di produrre dati aggiornati, indicatori strutturali e analisi comparabili del costo economico e sociale dell'insularità.Questa base di dati...

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