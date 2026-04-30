La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano rafforza il proprio
impegno a livello europeo per affrontare e quantificare il costo
dell'insularità, combinando una nuova iniziativa territoriale con
proposte operative portate all'attenzione della Commissione
Europea, attraverso l'Assemblea Generale della Commissione Isole
della Cpmr (CPMR Islands Commission) che si è tenuta a
Cagliari.
Durante la tavola rotonda su competitività e
connettività, Gaetano Nastasi, Vice Presidente di INSULEUR e membro
della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, ha contribuito
portando la prospettiva diretta delle imprese insulari.
Nel suo intervento, Nastasi ha evidenziato le
sfide strutturali affrontate dalle isole europee, caratterizzate da
costi elevati, mercati frammentati e accesso limitato ai
finanziamenti. Per superare questi ostacoli, ha presentato due
proposte chiave, successivamente incluse in un position paper di
Insuleur per la consultazione della Commissione Europea sulla
futura Strategia UE per le Isole: l'istituzione di una Linea di
finanziamenti dedicata alle Pmi insulari (Island SME
Competitiveness Window) all'interno dei programmi UE e la creazione
di un Osservatorio europeo sulle imprese insulari (Island Open Data
Space) per migliorare la disponibilità dei dati e misurare in modo
più efficace il costo dell'insularità, al fine di sviluppare
politiche mirate.
Inoltre, per quanto riguarda la connettività, è
stato richiesto il rafforzamento degli oneri di servizio pubblico
(OSP) per il trasporto marittimo e aereo, con l'introduzione di
standard minimi a livello UE su frequenza, accessibilità economica,
continuità e affidabilità del servizio.
Lancio dell'Osservatorio sull'insularità A
sostegno di questa azione politica, la Camera di Commercio di
Cagliari-Oristano ha annunciato la creazione di un Osservatorio
permanente sull'insularità. Sviluppato con il supporto scientifico
del CIREM dell'Università di Cagliari, questo osservatorio ha
l'obiettivo di produrre dati aggiornati, indicatori strutturali e
analisi comparabili del costo economico e sociale
dell'insularità.
Questa base di dati...
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