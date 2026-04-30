Nel 2024 i sardi residenti nell'Isola erano poco più di un milione
e mezzo, 1.562.381, in calo rispetto al 2023 (-8.072 individui;
-0,5%). E' quanto rileva l'Istat sulla base del Censimento della
popolazione in Italia.
Questa diminuzione è determinata dalla dinamica
negativa del saldo naturale (-11.467 unità) e di quello migratorio
interno (-225), non compensata dalla dinamica positiva del saldo
migratorio con l'estero (+2.412) e dell'aggiustamento statistico
(+1.208). Tutte le province concorrono, seppur in misura diversa, a
determinare questo andamento regionale: in particolare, Sassari è
la provincia con il più basso saldo naturale (-3.113) mentre
Sassari, Cagliari ed Oristano registrano un saldo migratorio
interno positivo (rispettivamente +236, +227, +35) e Sassari ha il
saldo migratorio estero più elevato (+1.071) La popolazione
femminile supera quella maschile di oltre 26mila unità con il il
50,9%, prevalentemente a causa della maggiore longevità
femminile.
Più della metà dei sardi risiede nelle due
province di Sassari (30,2%) e Cagliari (26,7%), le sole a superare
i 400mila abitanti. Segue la provincia del Sud Sardegna che con
quasi 330mila residenti raccoglie il 21,1% dei residenti della
regione. Le rimanenti due province ospitano meno di un quarto dei
residenti (22,0%).
Gli stranieri censiti sono 54.091 (+2.050
rispetto al 2023), il 3,5% della popolazione regionale. Provengono
da 156 Paesi, prevalentemente da Romania (20,2%), Senegal (7,8%) e
Marocco (6,9%).
In Sardegna, come nel resto del Paese, si è
raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 7.052 (-190
rispetto al 2023). I nati stranieri invece sono in leggero aumento.
Inoltre si registra il nuovo minimo storico delle nascite, con una
riduzione di 190 unità rispetto al 2023 (-2,6% come la media
nazionale). La continua diminuzione del numero dei nati è
determinata da una pluralità di fattori. Tra questi,...
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