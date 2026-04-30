La Cavalcata Sarda compie 75 anni, a Sassari un mese di eventi tradizionali - Notizie

Domenica 17 maggio a Sassari appuntamento con la storia e le tradizioni della Sardegna per la 75/a edizione della Cavalcata Sarda, la più grande manifestazione laica dell'isola che celebra l'identità di un popolo.

Per l'occasione il Comune di Sassari, da 20 anni organizzatore della Cavalcata, ha allestito un mese di eventi con musica, mostre, laboratori, spettacoli che faranno da corollario alla sfilata degli oltre 2mila figuranti in abito tradizionale, divisi in 67 gruppi a piedi e 26 a cavallo, che arriveranno da tutta la Sardegna.

Il programma della manifestazione è stato presentato a Palazzo Ducale, dal sindaco, Giuseppe Mascia, e dagli assessori Nicoletta Puggione (Cultura) e Lello Panu (Attività produttive), insieme con i rappresentanti dei vari enti, associazioni e istituzioni che collaborano all'evento.

Fra i tanti avvenimenti del cartellone la grande novità è la "Cavalcata dei bambini", promossa insieme alla Fondazione Maria Carta: venerdì 15 maggio 250 bambini vestiti con gli abiti tradizionali dei loro paesi, sfileranno per le strade del centro storico, fino a piazza Tola, dove la serata si concluderà con canti e balli della tradizione.

La sfilata di domenica 17 maggio inizierà come consuetudine alle 9, con partenza da via Asproni, per poi percorrere via Roma, piazza d'Italia, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, viale Mancini e concludersi in via Manno entro le ore 14.

In piazza d'Italia sarà allestita una tribuna con mille posti a sedere (biglietto 35 euro), mentre una tribuna con accesso gratuito riservata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori sarà installata in via Roma, all'altezza di via Mazzini.



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