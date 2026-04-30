Sulle spalle dei confratelli, quasi a rafforzare - se possibile -
il legame con i fedeli e i devoti: Sant'Efisio attraverserà così il
percorso dalla chiesa di Stampace a viale La Plaia nella mattinata
di domani, venerdì 1 maggio, e lunedì 4 maggio, nel pellegrinaggio
per il rientro in città e lo scioglimento del voto.
Una scelta arrivata dopo le lunghe
interlocuzioni tra Asl, Regione e ministero della Salute delle
settimane scorse e presa dopo un confronto interno tra consorelle e
confratelli, d'intesa con la Soprintendenza che nei mesi scorsi ha
curato il restauro della statua. "La decisione
dell'Arciconfraternita - sottolinea il sindaco Massimo Zedda, -
arrivata dopo le limitazioni sull'utilizzo del cocchio a causa
della dermatite bovina, ha un grande valore simbolico: quella di
Sant'Efisio è anche una festa popolare, e tale deve rimanere. Il
Santo sarà ancora più vicino ai fedeli e ai devoti. Confidiamo nel
rispetto delle migliaia di persone che lo accompagneranno lungo il
tradizionale percorso, tanto per il simulacro appena restaurato
quanto per il lavoro e l'impegno di chi materialmente sosterrà la
portantina religiosa: come ogni anno, da 370 anni a questa parte,
il voto potrà essere sciolto con il contributo di tutte e
tutti".
Importante in questa direzione anche quanto
sottolineato dal presidente dell'Arciconfraternita Andrea Loi nei
giorni scorsi: "Dopo il rientro da Nora, Efisio sarà nella sua
chiesa sino al 22 maggio: per i fedeli e i devoti potrà essere
quella l'occasione per una preghiera o un momento di raccoglimento
ancora più intimo e prezioso rispetto alle soste tra la folla
durante la processione".
"Tutto è pronto per sciogliere il voto e rendere
omaggio a Sant'Efisio. L'impossibilità di collocare Sant'Efisio nel
tradizionale cocchio trainato dai buoi, a causa dell'emergenza
legata alla dermatite...
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