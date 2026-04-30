Festa S.Efisio senza buoi, il simulacro portato a spalla fuori dalla teca - Notizie

Sulle spalle dei confratelli, quasi a rafforzare - se possibile - il legame con i fedeli e i devoti: Sant'Efisio attraverserà così il percorso dalla chiesa di Stampace a viale La Plaia nella mattinata di domani, venerdì 1 maggio, e lunedì 4 maggio, nel pellegrinaggio per il rientro in città e lo scioglimento del voto.Una scelta arrivata dopo le lunghe interlocuzioni tra Asl, Regione e ministero della Salute delle settimane scorse e presa dopo un confronto interno tra consorelle e confratelli, d'intesa con la Soprintendenza che nei mesi scorsi ha curato il restauro della statua. "La decisione dell'Arciconfraternita - sottolinea il sindaco Massimo Zedda, - arrivata dopo le limitazioni sull'utilizzo del cocchio a causa della dermatite bovina, ha un grande valore simbolico: quella di Sant'Efisio è anche una festa popolare, e tale deve rimanere. Il Santo sarà ancora più vicino ai fedeli e ai devoti. Confidiamo nel rispetto delle migliaia di persone che lo accompagneranno lungo il tradizionale percorso, tanto per il simulacro appena restaurato quanto per il lavoro e l'impegno di chi materialmente sosterrà la portantina religiosa: come ogni anno, da 370 anni a questa parte, il voto potrà essere sciolto con il contributo di tutte e tutti".Importante in questa direzione anche quanto sottolineato dal presidente dell'Arciconfraternita Andrea Loi nei giorni scorsi: "Dopo il rientro da Nora, Efisio sarà nella sua chiesa sino al 22 maggio: per i fedeli e i devoti potrà essere quella l'occasione per una preghiera o un momento di raccoglimento ancora più intimo e prezioso rispetto alle soste tra la folla durante la processione"."Tutto è pronto per sciogliere il voto e rendere omaggio a Sant'Efisio. L'impossibilità di collocare Sant'Efisio nel tradizionale cocchio trainato dai buoi, a causa dell'emergenza legata alla dermatite...

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