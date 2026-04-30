I presidenti dei Consigli regionali, 'rafforzare ruolo per fondi Ue' - Notizie

(di Marzia Piga) È stato il Consiglio Regionale della Sardegna, oggi, a ospitare l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome. Alla Conferenza hanno partecipato, in presenza e da remoto, i presidenti delle Assemblea legislative, presieduti dal coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma (presidente del Consiglio regionale del Lazio).Durante la riunione, il capo dell'Assemblea sarda, Piero Comandini, è stato designato delegato al Coordinamento per gli Affari europei. Comandini ha sottolineato l'importanza che l'Assemblea plenaria in Sardegna: "Ringrazio il presidente della Conferenza Antonello Aurigemma e tutti i presidenti dei Consigli regionali delle province autonome. Scegliere Cagliari per la riunione di oggi è un segnale importante in questo momento dove il ruolo delle Assemblee legislative deve essere potenziato e valorizzato".Comandini ha, inoltre, tracciato le linee guida che seguirà nel suo nuovo incarico di delegato al Coordinamento per gli Affari europei: "Oggi - ha sottolineato il presidente - le Assemblee legislative regionali si devono misurare con una fase europea decisiva. Le prossime discussioni del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 , l'evoluzione della politica di coesione, il futuro della Pac, la programmazione dei fondi e le nuove priorità dell'Unione impongono a tutti noi di intensificare il dialogo con le istituzioni europee e nazionali. In un contesto caratterizzato da transizione profonde il livello regionale deve rappresentare uno snodo essenziale per trasformare gli indirizzi dell'Ue in politiche concrete e vicine ai territori". L'Assemblea plenaria ha approvato all'unanimità il punto due dell'ordine del giorno, presentato da Comandini e dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella, che prevede il rafforzamento del ruolo delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nel ciclo di programmazione europea 2028-2034. "L'obiettivo è dare maggiore centralità ai Consigli regionali sia nella programmazione dei fondi...

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