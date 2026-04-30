(di Marzia Piga) È stato il Consiglio Regionale della Sardegna,
oggi, a ospitare l'Assemblea plenaria della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
province autonome. Alla Conferenza hanno partecipato, in presenza e
da remoto, i presidenti delle Assemblea legislative, presieduti dal
coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma (presidente del
Consiglio regionale del Lazio).
Durante la riunione, il capo dell'Assemblea
sarda, Piero Comandini, è stato designato delegato al Coordinamento
per gli Affari europei. Comandini ha sottolineato l'importanza che
l'Assemblea plenaria in Sardegna: "Ringrazio il presidente della
Conferenza Antonello Aurigemma e tutti i presidenti dei Consigli
regionali delle province autonome. Scegliere Cagliari per la
riunione di oggi è un segnale importante in questo momento dove il
ruolo delle Assemblee legislative deve essere potenziato e
valorizzato".
Comandini ha, inoltre, tracciato le linee guida
che seguirà nel suo nuovo incarico di delegato al Coordinamento per
gli Affari europei: "Oggi - ha sottolineato il presidente - le
Assemblee legislative regionali si devono misurare con una fase
europea decisiva. Le prossime discussioni del Quadro finanziario
pluriennale 2028-2034 , l'evoluzione della politica di coesione, il
futuro della Pac, la programmazione dei fondi e le nuove priorità
dell'Unione impongono a tutti noi di intensificare il dialogo con
le istituzioni europee e nazionali. In un contesto caratterizzato
da transizione profonde il livello regionale deve rappresentare uno
snodo essenziale per trasformare gli indirizzi dell'Ue in politiche
concrete e vicine ai territori". L'Assemblea plenaria ha approvato
all'unanimità il punto due dell'ordine del giorno, presentato da
Comandini e dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata
Marcello Pittella, che prevede il rafforzamento del ruolo delle
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nel
ciclo di programmazione europea 2028-2034. "L'obiettivo è dare
maggiore centralità ai Consigli regionali sia nella programmazione
dei fondi...
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