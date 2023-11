Per gli studenti del Centro di accoglienza in dono le bici per andare a scuola

Oristano

Ieri la consegna a Oristano, con il progetto lanciato dalla Cgil e dalla Scuola del Popolo

Sono stati consegnate ieri mattina a Oristano, nella sede di via Lepanto del Cpia 4, le prime bici e i kit per la sicurezza che consentiranno agli studenti stranieri del Centro di accoglienza straordinaria “Bianco e Nero”, nelle campagne di Norbello, di raggiungere più agevolmente la scuola per adulti ad Abbasanta, distante 5 chilometri. Numerose altre biciclette sono in arrivo.

Il progetto “Ti metto in bici” è stato lanciato dalla Cgil Sarda e dalla sua Scuola del Popolo. Ha coinvolto le Auser di Terralba e Uras e il Centro di riuso di Oristano.

“Ringrazio tutti, a partire da Gigi Piredda, il presidente del Centro di riuso di Oristano, con il quale il Cpia 4 collabora dal 2019. Ricordo ancora con emozione quando, proprio circa quattro anni fa, nel mio primo anno di incarico come dirigente scolastico”, dice Carmensita Feltrin del Cpia 4, “a seguito di un bellissimo progetto, riuscimmo a dare nuova vita a vecchi banchi e sedie dismessi e allestimmo le prime aule. Poi il progetto del riciclo delle biciclette, fino ad arrivare a oggi”.

“La rete si è allargata”, continua la dirigente scolastica del Centro di istruzione per adulti, “ringrazio sentitamente la Scuola del popolo, e in particolare Ivo Vacca, Gigi Taras e Antonello Cossu, Silvia Messori della Cgil regionale, l’Auser di Terralba e Uras e il Comune di Abbasanta, specialmente la sindaca Patrizia Carta e l’assessora all’istruzione Alessandra Manca, per la generosità. Questa iniziativa andrà a incidere concretamente sulla vita dei nostri studenti, dando loro la possibilità di raggiungere più agevolmente la nostra sede scolastica”.