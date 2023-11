Su Gazetinu, lunis 6 de onniasantu de su 2023

Sa coa de chida imbeniente, in Milis, s’at a pòdere tastare su binu nou, su binu biològicu, sa Garnatza DOC e su Terraba DOC gràtzias a sa Rassigna de su binu de Sardigna: lòmpida a sa de 34 editziones, s’11 e su 12 de onniasantu at a ispantare a is bisitadores cun unu programma ricu meda de addòbios cuncordadu dae sa Pro Loco de Milis.

Si cumentzat sàbadu a mangianu cun su cunvènniu “Bio in Tour” in sa sala de su Palàtziu Boyl e s’at a sighire a merie cun sa tastadura de su binu contivigiada dae s’Assòtziu Italianu de is Sommelier de Sardigna e cun s’inauguratzione de sa de duas editziones de “Garnatza in villa”, sa parada dedicada a su binu prodùsidu in Aristanis e in is biddas de sa Badde Bassa de su Tirsu.

A sa pròpia ora ant a abèrrere fintzas is paradas de is bighinados antigos miliresos: inoghe is cantinas de totu sa Sardigna ant a propònnere is produsimentos issoro. At a fàghere a tastare su binu nou in 20 paradas chi ant cuncordadu in unu caminu chi movet dae Villa Pernis, mentras su binu biològicu s’at a pòdere tastare in sa “Biddighedda Bio” cuncordada in bia de Diaz, su Terraba DOC in una parada cuncordada in pratza de Marconi dae su Cunsòrtziu de amparu.

A is deghe e mesu sa die de festa at a acabbare cun s’ispetàculu musicale contivigiadu dae Milis Pitzinnu.

Sa die de domìnigu cumentzat cun is bìsitas cun acumpangiadore peri is bias de sa bidda: sa Pro Loco at abèrrere sa crèsia romànica de Santu Pàulu, su Palàtziu Boyl e su giardinu de Villa Pernis. A is 11.00 s’at a pòdere intèndere su sonu de is motores de is mototzicletas antigas, gràtzias a s’addòbiu cuncordadu in pratza de is Màrtires.

A is 11.30, in s’anfiteatru Bagnolo, at a fàghere a tastare màndigos bonos gràtzias a su coghineri Pierluigi Fais, chi at a propònnere màndigos de casu e de arrosu acumpangiados dae calidades de binu diferentes.

A mesudie e mesu ddoe at a èssere torra sa tastadura de binu contivigiada dae s’Assòtziu Italianu de is Sommelier de Sardigna, sa parada de “Garnatza in Villa” e ant a torrare a abèrrere is paradas de binu e àteros mandiares in is bias de Milis.

In custas duas dies ddoe ant a èssere presentes prus de 50 etichetas de binu diferentes e dosinas de paradas cun mandiares bonos e durches, una bidrera de is mègius produsimentos de s’Ìsula nostra.

Antoni Nàtziu Garau

