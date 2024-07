Oristano, ritorna il Festival internazionale del Folklore

Il Festival internazionale del Folklore ritorna a Oristano. La seconda edizione della manifestazione, organizzata dal Comune di Oristano con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Oristano e della Pro loco, e la collaborazione della Consulta Giovani è in programma dal 5 al 7 agosto in piazza Eleonora. “È un evento rilevante dal punto di vista culturale e identitario – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Il confronto tra diverse culture ci consente di far crescere la nostra che vanta un’importante tradizione grazie anche al nostro Gruppo Folk ‘Città di Oristano’ che da oltre 70 anni porta nel mondo costumi, musiche, colori e tradizioni della nostra città. È un’iniziativa a cui tengo particolarmente e spero che diventi un appuntamento fisso nel programma culturale”. Per il secondo Festival internazionale del Folklore Città di Oristano sono stati chiamate a raccolta numerose formazioni sarde ed altre provenienti dai quattro angoli del globo. In particolare, dalla Sardegna arriveranno i gruppi folk Città di Oristano, Città di Tempio, Tradizioni popolari di Macomer, Tenore

