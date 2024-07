Fiamme ad Abbasanta, l'incendio devasta le campagne

Oggi un vasto incendio ha interessato la località “Zaccardani” nel comune di Abbasanta. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, con il supporto aereo dell’elicottero AB412, decollato dalla base del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Sorgono. La complessità dell’incendio ha richiesto l’intervento della squadra GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) del Corpo Forestale di Oristano, specializzata in tecniche avanzate di gestione degli incendi. Sul posto sono intervenute anche le squadre di Forestas provenienti da Abbasanta, Sedilo e Paulilatino, nonché due squadre dei Barracelli di Norbello, Abbasanta, Bonarcado e Soddì. A supporto delle operazioni sono accorsi numerosi volontari, dimostrando ancora una volta la forte coesione della comunità locale in situazioni di emergenza. Attualmente, le operazioni di spegnimento condotte dall’elicottero sono ancora in corso, con l’obiettivo di domare definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita. Le autorità locali invitano la popolazione a evitare la zona per non intralciare i soccorsi e garantire la sicurezza di

