Oristano, al via il campionato italiano di equitazione paralimpica

L’associazione Ippica Giara Oristanese, dal 26 al 29 settembre, presso il Centro Ippico di San Quirico, organizza il 15° Campionato Italiano di Equitazione Paralimpica Fisdir. La manifestazione, presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Campus Colonna, si articolerà in intense giornate di incontri, sport, agonismo, cultura, solidarietà, educazione. Sono previste gare di Dressage, Gimkana e salto ostacoli.

“È un evento di grande importanza che va oltre lo sport e punta al sociale – ha detto il sindaco Massimiliano Sanna -. Oristano ancora una volta si dimostra molto sensibile a queste tematiche e sede privilegiata per questo tipo di eventi”.

D’accordo con il sindaco l’assessore allo Sport Antonio Franceschi, che ha sottolineato l’importanza per Oristano di ospitare un campionato italiano. “Sosteniamo questa manifestazione con un importante contributo economico, 10 mila euro, per gli evidenti riflessi che ha verso il sociale, a favore dei ragazzi con disabilità e in generale per l’impegno del Centro ippico Giara Oristanese a favore dei più giovani” ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru.

