Daniele Giglio muore durante un'immersione, dolore a Mogoro

Daniele Giglio, un giovane di 27 anni originario di Mogoro, ha perso la vita questa mattina a Porto Palmas. Intorno alle 11:30, mentre era impegnato nella sua attività di pescatore subacqueo, Giglio ha avvertito un malore che, purtroppo, si è rivelato fatale. Recentemente trasferitosi a Sassari per lavorare all’Atp, l’Azienda Trasporti Pubblici, il giovane era ben voluto dalla comunità e la sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto. Immediati sono stati i soccorsi, con l’intervento dell’elisoccorso e del 118-Areus, che hanno cercato di rianimarlo. Nonostante i tempestivi tentativi di salvataggio, i medici non sono riusciti a farlo tornare in vita. La notizia della sua morte ha scosso non solo i familiari e gli amici, ma anche l’intera comunità locale, che si è unita nel dolore per la perdita di un giovane promettente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la Guardia Costiera per raccogliere testimonianze e comprendere le dinamiche della tragedia. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di incidenti marittimi: poche ore prima, infatti, un altro

