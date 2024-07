Siamanna, fervono i preparativi per la Sagra dei Ravioli

La tradizione gastronomica e musicale della Sardegna torna a splendere nella 26ª edizione della Sagra dei Ravioli di Siamanna, un evento imperdibile che unisce il gusto autentico della cucina locale alla vivacità della musica tradizionale. Nel centro storico di Siamanna, alle ore 20, inizierà una serata all’insegna dei sapori tipici sardi. Protagonisti indiscussi saranno i celebri ravioli di Siamanna, accompagnati da un’ampia selezione di prodotti locali: uva da tavola, formaggi freschi e stagionati, pane fatto in casa e la possibilità di scegliere tra acqua e vino, il tutto a prezzi accessibili per ogni età. Il menù per adulti è proposto a 15 euro, mentre per i bambini dagli 8 ai 12 anni il costo è di 10 euro. La serata sarà arricchita dalle esibizioni di talentuosi artisti locali. Alle ore 20 saliranno sul palco Matteo Scano, Matteo Diana, Luca Fadda, Lorenzo Mele e Nicola Melas, pronti a deliziare il pubblico con le loro performance musicali, offrendo un preludio perfetto alla festa. Alle 22 sarà il turno del gruppo “A

