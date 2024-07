Oristano fuori dalla classifica delle migliori località estive

La provincia di Oristano non è riuscita a guadagnarsi un posto tra le migliori 30 città estive italiane secondo l’ultima classifica stilata da Bonusfinder.it. Il portale ha esaminato vari fattori per determinare le destinazioni più attraenti dell’estate 2023, utilizzando metriche come gli hashtag su Instagram, i post e i video su TikTok, il prezzo medio degli hotel in alta stagione, il numero di spiagge, i bar e i ristoranti disponibili, il costo medio di un pasto per due persone e i giorni di sole estivi. Palermo si è affermata come la città estiva per eccellenza in Italia, conquistando la prima posizione con un punteggio impressionante di 8,24 su 10. La città siciliana ha brillato in quasi tutti gli aspetti considerati, accumulando oltre 100 milioni di hashtag su Instagram e 878.300 video su TikTok, il numero più alto tra tutte le città analizzate. Non solo è rinomata per la sua presenza sui social media, ma Palermo offre anche tariffe alberghiere tra le più convenienti, con una media di 135 euro a notte in alta

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie