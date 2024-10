Sardegna, scontro sulla legge per il richiamo dei medici in pensione

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas, ha criticato duramente la decisione del Governo di impugnare la legge regionale che consente il richiamo in servizio dei medici di base in pensione per fronteggiare la carenza di personale sanitario in Sardegna. “La decisione del Governo di impugnare la legge che consente il richiamo in servizio dei medici di base in pensione con l’obiettivo di fronteggiare la grave carenza di personale, lede il diritto alla salute dei cittadini sardi, già duramente provati da anni di emergenza e carenza di servizi sanitari sul territorio. Come rappresentante della provincia di Oristano, un territorio gravemente penalizzato dall’immobilismo che ha caratterizzato la scorsa legislatura e dalle innumerevoli scelte che hanno consentito l’emorragia di medici dal pubblico verso il privato, trovo inaccettabile che l’autonomia della Sardegna venga limitata senza tenere conto delle conseguenze di tali provvedimenti”, ha affermato il consigliere regionale. La legge regionale numero 12 del 2024, approvata lo scorso giugno, permette il richiamo in servizio dei medici di base in pensione per

