Aggredisce la moglie fuori dal Tribunale di Oristano, arrestato

Un uomo di Oristano è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per aver aggredito la moglie all’esterno del Tribunale di Oristano, contravvenendo alle misure cautelari a cui era sottoposto. L’individuo, già soggetto al divieto di avvicinamento alla vittima, ha ignorato le disposizioni del giudice per le indagini preliminari, presentandosi davanti alla moglie e lanciandole contro un telefono cellulare, senza colpirla. L’episodio si è verificato davanti al Palazzo di Giustizia, dove la donna era stata chiamata a deporre. I fatti sono avvenuti poco dopo che la vittima aveva terminato un’audizione con il pubblico ministero, finalizzata a fornire aggiornamenti sulla sua situazione familiare. Mentre si allontanava dall’edificio, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, l’ha affrontata con urla e violenza. Una guardia giurata in servizio ha assistito alla scena e ha prontamente avvisato la Squadra Mobile, presente nei paraggi. Sebbene il colpevole fosse riuscito a fuggire, la polizia ha acquisito le immagini di sorveglianza che hanno confermato quanto riportato. Grazie alle prove visive, le Forze dell’Ordine hanno proceduto all’arresto in

