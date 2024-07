Laps Caritas Cabrarese, nuova ambulanza con soccorso avanzato

La Laps Caritas Cabrarese ha recentemente aggiunto alla propria flotta un nuovo mezzo di soccorso con allestimento Orion, dotato delle più avanzate tecnologie. Questo traguardo è il risultato del sacrificio, della determinazione e del lavoro congiunto del direttivo e di tutti i soci dell’organizzazione. Grazie a questa acquisizione, la Laps Caritas Cabrarese potrà rispondere in modo ancora più efficiente alle numerose richieste di soccorso. “Siamo lieti e onorati di poter disporre, grazie al sacrificio e determinazione e lavoro del direttivo e di tutti i soci, di un nuovo mezzo di soccorso con allestimento Orion, dotato delle più avanzate tecnologie, per poter essere sempre più efficienti nelle numerose richieste di soccorso – affermano dall’associazione -. Il mezzo sarà operativo, tranne contrattempi burocratici, già a partire del 27 luglio. Cogliamo l’occasione per augurare buone vacanze a tutti, da parte di tutto lo staff di Gamma 87″. La cooperativa Laps Caritas Cabrarese, costituita nel novembre 2016, è un’organizzazione non profit che si occupa del servizio di emergenza urgenza dal

