Bosa, bando per le case popolari: quando presentare le domande

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A sei anni dall’ultimo concorso, il Comune di Bosa ha lanciato un nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari. Questo bando consentirà di aggiornare sia la graduatoria generale sia la sub-graduatoria esistenti, in conformità con le normative regionali che regolano l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp. I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare la domanda per l’assegnazione dell’alloggio entro il 29 novembre. I moduli per la richiesta sono disponibili presso gli uffici del Comune di Bosa o scaricabili dal sito web istituzionale. I moduli compilati devono essere inviati, insieme alla documentazione richiesta, all’Area Finanziaria – Ufficio del Patrimonio del Comune di Bosa, utilizzando una delle seguenti modalità: tramite raccomandata A/R, via Pec all’indirizzo, oppure consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bosa. Sulla base delle domande valide ricevute, gli uffici comunali elaboreranno una nuova graduatoria generale e una nuova sub-graduatoria. Le persone già presenti nell’attuale graduatoria dovranno ripresentare la propria domanda per essere incluse nella nuova graduatoria. “Aggiornare

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie