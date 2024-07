Incendio a Terralba, in fumo un ettaro di terreno

Nel pomeriggio, la squadra del Distaccamento stagionale dei vigili del fuoco di Terralba è intervenuta prontamente per fronteggiare un incendio di vegetazione scoppiato nelle campagne del paese, in località Fangariu. Grazie alla tempestività e all’efficacia dell’intervento, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, minacciando un terreno su cui sorge un’abitazione e diversi locali adibiti a ricovero di animali.

L’incendio ha interessato una superficie di circa un ettaro di vegetazione, mettendo a rischio l’incolumità delle strutture vicine e degli animali presenti. Gli operatori del 115, grazie alla loro esperienza e professionalità, sono riusciti a domare le fiamme prima che la situazione potesse degenerare in un disastro di maggiori proporzioni.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, le operazioni di bonifica sono proseguite per diverse ore. Questo lavoro, necessario per scongiurare eventuali riprese dell’incendio, ha richiesto un impegno delle forze in campo, che hanno perlustrato l’intera area colpita, assicurandosi che non vi fossero focolai residui.