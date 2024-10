Sarda News - Notizie in Sardegna

Brutto incidente allo svincolo di Oristano, un ferito

Un incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità allo svincolo del Rimedio, alle porte di Oristano. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate lateralmente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, allertati dalla centrale operativa Areus di Cagliari. I sanitari hanno prestato le prime cure alla conducente di una delle auto coinvolte, che ha riportato diverse contusioni. Immobilizzata su una barella, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti più approfonditi. Gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge, hanno provveduto a deviare il traffico veicolare sulle strade alternative, causando inevitabili disagi e rallentamenti. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati hanno richiesto diverse ore, paralizzando la circolazione nella zona. Le cause che hanno provocato lo scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che alla base dell’incidente vi sia stata una distrazione alla guida. Lo svincolo del Rimedio, luogo dell’incidente, è una delle arterie principali

