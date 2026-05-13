'Oltre', nel carcere di Castrovillari l'evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli

(Adnkronos) - Si terrà il prossimo 27 maggio alle 11, presso la Casa circondariale di Castrovillari, 'Oltre', l’evento moda promosso dall’Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claudio Greco. Una manifestazione pensata per celebrare inclusione, diversità e valorizzazione della persona attraverso il linguaggio universale della moda, trasformando la passerella in uno spazio di partecipazione, sensibilità e bellezza autentica. Testimonial dell’evento sarà Francesca Pascale, che ha voluto accompagnare la sua presenza con un ricordo intenso e profondo dedicato a Jole Santelli.

"Sostenere l’iniziativa “Oltre” significa dare concretezza al principio che nessuno debba essere lasciato indietro. Trasformare la solidarietà in azioni tangibili significa creare opportunità reali di inclusione e riscatto -ha detto il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto-. Vedere le detenute della Casa Circondariale di Castrovillari impegnate nel laboratorio sartoriale e i ragazzi autistici del progetto “Modelli si nasce” sfilare con orgoglio e professionalità rappresenta la prova che la Calabria può essere un modello avanzato di civiltà, integrazione e umanità. È un messaggio potente: il diritto al riscatto per chi ha sbagliato e il diritto all’inclusione per chi vive condizioni di fragilità devono diventare pilastri di una società più giusta e consapevole".

"Il ricordo di Jole Santelli continua a vivere attraverso iniziative come questa. Jole è stata una donna straordinaria, che ha amato profondamente la Calabria, la sua sensibilità e la sua visione restano ancora oggi un esempio autentico di politica fatta con passione, vicinanza e umanità -ha aggiunto Occhiuto-. Ringrazio l’Associazione Jole Santelli per l’impegno costante e per la sensibilità dimostrata. Crediamo che la dignità delle persone non sia definita dagli errori o dalle fragilità, ma dalla possibilità di riappropriarsi del proprio futuro attraverso il talento, la creatività e il lavoro”.

(Adnkronos) - “Ricordare Jole Santelli significa ricordare una donna che ha donato tutta sé stessa alla sua terra, alla sua gente e alla politica vissuta come servizio. Ha affrontato il suo percorso con forza, determinazione e amore profondo per la Calabria, senza mai perdere il sorriso, il coraggio e la dignità, anche nei momenti più difficili. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto umano e politico enorme, perché Jole non rappresentava soltanto un’istituzione: rappresentava una presenza autentica, vicina alle persone, capace di parlare con il cuore prima ancora che con i ruoli -ha detto Pascale, vicepresidente di 'Diritti e Libertà' e presidente onoraria di 'Gay conservatori liberali'-. L’Associazione nata nel suo nome non è soltanto un ricordo, ma un impegno concreto affinché i valori in cui ha creduto continuino a vivere: attenzione verso gli altri, amore per la propria terra, libertà, solidarietà e senso delle istituzioni. Ricordarla significa non lasciare spegnere ciò che ha seminato. E significa dire, con riconoscenza e affetto, che la Calabria non dimenticherà mai una donna che le ha dedicato tutta l’anima".

"Con “Oltre il confine” vogliamo lanciare un messaggio chiaro: ogni persona ha il diritto di esprimere sé stessa liberamente, oltre ogni etichetta, oltre ogni pregiudizio e oltre gli errori del passato. In questi anni, come Associazione Jole Santelli, abbiamo realizzato numerosi progetti dedicati al mondo del carcere e alle neurodivergenze, ma questa iniziativa vuole andare ancora oltre: vuole essere un inno concreto all’inclusione, alla dignità e alla possibilità, per ognuno di noi, di trovare il proprio spazio nella società attraverso il talento, la creatività e la libertà di espressione -ha detto Paola Santelli, presidente dell’Associazione Jole Santelli-. Ringrazio di cuore Francesca Pascale, alla quale ci lega un rapporto di profonda amicizia e tanti bellissimi ricordi con Jole, per essere la testimonial di questa iniziativa. Un grazie speciale anche alla giornalista Paola Severini Melograni che ha aderito sin da subito e con grande sensibilità al progetto, condividendone pienamente lo spirito e i valori. Un ringraziamento particolare va inoltre al presidente Roberto Occhiuto, grazie al quale tutto questo ha potuto prendere forma. È stata infatti fortemente voluta da lui la legge regionale che ha previsto un finanziamento a sostegno delle attività dell’Associazione Jole Santelli, consentendoci di realizzare progetti concreti dedicati all’inclusione, al sociale e alla valorizzazione delle fragilità».