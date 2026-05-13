SS195 Var Sulcitana, Anas ha riaperto le rampe di collegamento tra la SS195 Var, il Porto Canale e la SP92

Cagliari, SS195 Var Sulcitana: Riaperto lo Svincolo per il Porto Canale e la SP92. Nuova Viabilità Attiva

CAGLIARI – Buone notizie per gli automobilisti e i pendolari dell'area industriale. Da questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, è stata riaperta al traffico la nuova configurazione dello svincolo tra la SS195 Var Sulcitana, il Porto Canale di Cagliari e la SP92. Lo comunica Anas, che ha pubblicato l'ordinanza 195/2026/CA.

La Nuova Viabilità

L'ordinanza dispone l'apertura al traffico delle rampe di uscita della SS195 Var (al km 4+800 e al km 5+200, lato destro) a partire dalle ore 19:00 del 13 maggio 2026. La nuova configurazione interessa tutti gli utenti della strada.

Cosa cambia concretamente:

È nuovamente percorribile il collegamento con la SP92 (e quindi con l'area industriale di Macchiareddu e il Porto Canale)

(e quindi con l'area industriale di Macchiareddu e il Porto Canale) È percorribile la rampa che consente l'inversione di marcia per chi deve rientrare a Cagliari

Un Nodo Strategico

Lo svincolo è particolarmente importante per gli spostamenti quotidiani da e verso l'area industriale e portuale, un nodo che interessa migliaia di lavoratori ogni giorno.

La Gestione della Nuova Opera

I lavori di costruzione della "Rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale di Cagliari con la S.S. 195 e la S.P. 92" sono stati ultimati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Con verbale del 12 maggio 2026, l'opera è stata presa in consegna anticipata.

"La gestione della nuova rotatoria e delle rampe di collegamento di nuova realizzazione resteranno in capo all'Autorità Portuale di Cagliari fino all'emissione del certificato di collaudo, dopo la quale verrà assunta in capo ad Anas S.p.A.", specifica l'ordinanza.

Un Ringraziamento agli Utenti

Anas ringrazia gli utenti che hanno contribuito segnalando i lavori in corso propedeutici alla riapertura. Una riapertura attesa per migliorare la fluidità del traffico in una delle aree più trafficate della cagliaritana.