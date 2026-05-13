Laura Morante in Sardegna per il lancio del film Quasi Grazia - Notizie

Partenza record in Sardegna per Quasi Grazia, il nuovo film di Peter Marcias dedicato a Grazia Deledda a cento anni dal Premio Nobel per la Letteratura.

Nella prima settimana di programmazione, l'opera ha registrato un grande successo di pubblico, superando i 2.600 spettatori nelle sale dell'isola. Per celebrare questo traguardo, la protagonista Laura Morante arriva in Sardegna per un tour di incontri. L'attrice, che presta il volto alla scrittrice premio Nobel, saluterà il pubblico in sala insieme al regista Peter Marcias sabato 16 maggio a Cagliari (Cinema Odissea) e domenica 17 maggio a Nuoro (Cinema Multiplex), città natale di Grazia Deledda.

Il film, distribuito da Europictures, passa da sei a otto sale in Sardegna e dal 14 maggio arriva nei cinema di tutta Italia. Tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Fois (Einaudi), Quasi Grazia restituisce un ritratto intimo, profondo e inedito della scrittrice nuorese. Non si tratta di una biografia lineare, ma di un viaggio emotivo scandito da tre momenti cruciali: l'arrivo della madre da Nuoro, l'attesa del Nobel a Stoccolma e il confronto con la malattia. Un cast d'eccellenza, accanto a Laura Morante vi sono Irene Maiorino, Ivana Monti, Monica Demuru Roberto De Francesco Stefano Mereu Gala Martinucci, Matteo Tedde e Roberto Citran.

Il film di Marcias è una coproduzione internazionale Italia-Francia, prodotta da Camillo Esposito per Capetown, Laurentina Guidotti e Conchita Airoldi per Urania Pictures, e Denis Friedman per Denis Friedman Productions, in collaborazione con Rai Cinema.

In questi giorni il film è protagonista al Marché du Film di Cannes, il mercato del cinema nella città francese che ospita il Festival.

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