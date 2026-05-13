America's Cup: scelti campo di regata e zone vip e spettatori - Notizie

Campo di gara delimitato tra Su Siccu e Sant'Elia e suddivisione tra zone interdette alla navigazione e aree Vip e accessibili agli spettatori via mare.E' stata pubblicata l'ordinanza della Capitaneria di porto per le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari dal 21 al 24 maggio.In realtà le regole inizieranno a valere da due giorni prima per consentire la disputa delle prove libere. La fascia oraria sarà quella compresa tra le 12.30 e le 18. Nel dettaglio, l'ordinanza di sicurezza prevede un'area di forma circolare con raggio di 2 km, centrata sullo specchio acqueo antistante la costa di Capo Sant'Elia - Lazzaretto, denominata Precautionary Area, all'interno della quale si inserisce un'area più ristretta di forma quadrangolare, il vero e proprio campo di regata. E' inoltre individuata un'area di riserva, delle medesime dimensioni e caratteristiche, antistante il litorale di Giorgino.L'area di regata sarà individuata dagli organizzatori anche in funzione delle condizioni meteomarine. Previste due aree destinate allo stazionamento delle unità accreditate dalla società organizzatrice, un'area destinata allo stazionamento delle unità non accreditate (spettatori) e una fascia di rispetto. Le informazioni ufficiali relative alla manifestazione e il manuale operativo sulle procedure per assistere alla regata, saranno consultabili sul sito ufficiale dell'evento.All'interno del campo di regata è vietata la navigazione, il transito e lo stazionamento a qualsiasi unità non autorizzata. È consentito l'accesso esclusivamente alle unità partecipanti alla manifestazione, ai mezzi di assistenza dell'organizzazione, alle unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di soccorso. Due le aree riservate destinate allo stazionamento delle unità accreditate dalla società organizzatrice con i mezzi nautici a propria disposizione. La zona gialla è quella destinata agli spettatori.Vietato dare fondo all'ancora, navigare a vela ed effettuare ormeggi a pacchetto, affiancamenti stabili o...

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