Campo di gara delimitato tra Su Siccu e Sant'Elia e suddivisione tra zone interdette alla navigazione e aree Vip e accessibili agli spettatori via mare.
E' stata pubblicata l'ordinanza della
Capitaneria di porto per le regate preliminari dell'America's Cup a
Cagliari dal 21 al 24 maggio.
In realtà le regole inizieranno a valere da due
giorni prima per consentire la disputa delle prove libere. La
fascia oraria sarà quella compresa tra le 12.30 e le 18. Nel
dettaglio, l'ordinanza di sicurezza prevede un'area di forma
circolare con raggio di 2 km, centrata sullo specchio acqueo
antistante la costa di Capo Sant'Elia - Lazzaretto, denominata
Precautionary Area, all'interno della quale si inserisce un'area
più ristretta di forma quadrangolare, il vero e proprio campo di
regata. E' inoltre individuata un'area di riserva, delle medesime
dimensioni e caratteristiche, antistante il litorale di
Giorgino.
L'area di regata sarà individuata dagli
organizzatori anche in funzione delle condizioni meteomarine.
Previste due aree destinate allo stazionamento delle unità
accreditate dalla società organizzatrice, un'area destinata allo
stazionamento delle unità non accreditate (spettatori) e una fascia
di rispetto. Le informazioni ufficiali relative alla manifestazione
e il manuale operativo
sulle procedure per assistere alla regata,
saranno consultabili sul sito
ufficiale dell'evento.
All'interno del campo di regata è vietata la
navigazione, il transito e lo stazionamento a qualsiasi unità
non
autorizzata. È consentito l'accesso esclusivamente alle unità
partecipanti alla manifestazione, ai mezzi di assistenza
dell'organizzazione, alle unità della Guardia Costiera, delle forze
di Polizia e di soccorso.
Due le aree riservate destinate allo
stazionamento delle unità accreditate dalla società organizzatrice
con i mezzi nautici a propria disposizione. La zona gialla è quella
destinata agli spettatori.
Vietato dare fondo all'ancora, navigare a vela
ed effettuare ormeggi a pacchetto, affiancamenti stabili o...