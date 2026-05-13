Maracalagonis, Sinnai e Settimo: Via ai Lavori per la Nuova Rotatoria sulla SP15. Investimento da 350mila Euro

Un intervento atteso per uno dei nodi viari più trafficati dell'area metropolitana. La Città Metropolitana di Cagliari ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo la strada provinciale 15, con la realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio con via Corsica tra Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro.

Un Investimento da 250mila Euro

L'opera, finanziata con risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna e del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), prevede un investimento complessivo di 250mila euro. La Città Metropolitana ha inoltre stanziato ulteriori 100mila euro di fondi propri per le opere di completamento, che prevedono la realizzazione dell'illuminazione della nuova rotatoria, migliorando la sicurezza e la visibilità nelle ore serali e notturne.

Un Nodo Strategico per l'Hinterland

L'intersezione rappresenta uno dei principali punti di collegamento tra i comuni dell'hinterland sud-orientale e il centro abitato di Settimo San Pietro, con flussi veicolari in arrivo e in uscita anche da Selargius, Sinnai e Maracalagonis. L'attuale configurazione presenta criticità legate all'elevato volume di traffico, alla complessità dello svincolo e alla visibilità limitata, elementi che hanno determinato condizioni di potenziale pericolosità.

Le Dichiarazioni

"La nuova rotatoria consentirà di riorganizzare la viabilità, garantendo una maggiore fluidità della circolazione e una riduzione di punti di conflitto tra i veicoli", spiega il consigliere metropolitano con delega alla viabilità Antonio Concu.

"L'opera è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del nostro territorio – dichiara Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai e vicesindaca metropolitana –. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti. Chiediamo pazienza ai cittadini per eventuali disagi che potrebbero essere causati dai lavori".

L'Obiettivo

Con l'avvio del cantiere sulla SP15, l'obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di incidentalità e rendere più scorrevole uno dei principali assi di collegamento tra i comuni dell'area metropolitana di Cagliari.