Ollastra

Oggi i festeggiamenti in famiglia e la visita dell’Amministrazione comunale

Una comunità in festa a Ollastra per la sua nuova centenaria: la signora Amelia Orrù ha spento cento candeline. Nata l’11 gennaio di un secolo fa, è molto felice per i festeggiamenti in onore del suo grande traguardo, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Stamattina ha ricevuto la visita del sindaco Osvaldo Congiu e dell’assessora alla Cultura Martina Flore, che le hanno portato in regalo una targa e un mazzo di fiori. Per l’occasione la signora Amelia ha anche potuto indossare la fascia tricolore.

La nuova centenaria è un’ollastrina doc. “È nata a Ollastra ed è sempre vissuta nel paese”, ha spiegato il figlio Gianni Manca. “Si è sposata nel 1958 con Francesco Manca, anche lui di Ollastra e hanno sempre vissuto qui”.

Oltre alla cura dei suoi tre figli e all’amare i suoi cinque nipoti, Amelia Orrù si è dedicata a tante passioni e a una vita di lavoro. “Sin da ragazza ha lavorato come sarta: era molto abile nel confezionare pantaloni in velluto, camicie e costumi sardi, tanto che ne ha fatti anche a due dei suoi nipoti. Abbiamo anche tante tovaglie ricamate da lei: ne ha regalata una a ogni nipote con tanto di dedica “Da nonna Amelia” e la data nella quale l’ha confezionata”, ha spiegato il figlio. “Ha continuato a ricamare fino a non molto tempo fa. Ultimamente si dedicava sopratutto a dei piccoli centrini: si stancava in fretta, ma ci teneva sempre a portare a termine il lavoro”.

“Le piaceva inoltre leggere libri sulle vite dei santi: conosce la vita, morte e miracoli di tantissime figure religiose. Le piaceva ricevere un libro per ogni compleanno”, ha aggiunto Manca. “Oltre al lavoro di sarta, si è inoltre dedicata alla gestione di una bottega per alcuni anni”.

Alla signora Amelia piace tanto avere compagnia. “Le piace che i nipoti vadano a trovarla per poter raccontare loro le storie del suo passato: si ricorda a menadito le poesie imparate alle elementari e le piace recitarle. Aspetta sempre con ansia che anche qualche sua cugina le faccia visita, per poter rivivere insieme tanti ricordi”, ha concluso il figlio. “Ha un po’ di acciacchi, ma è lucida ed è molto entusiasta di poter festeggiare il suo centesimo compleanno”.

Giovedì, 11 gennaio 2024