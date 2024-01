Viabilità Ordinanza della Provincia

Chiusa la corsia di destra del ponte

Oristano

È stato chiuso al traffico questa mattina un tratto della corsia di destra sul ponte del Rimedio, in uscita dalla città. Sarà bloccato per almeno 20 giorni: il tempo necessario a eseguire la sostituzione di un giunto danneggiato.

Lo prevede una ordinanza del responsabile del settore viabilità della Provincia di Oristano (settore manutenzione e gestione del patrimonio stradale), Alessandro Serra.

Nel documento viene precisato che ieri “il personale addetto alla vigilanza sulle strade provinciali ha segnalato la presenza di un preoccupante cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura”.

I tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo e accertato la pericolosità della situazione. La circolazione stradale è stata immediatamente limitata alla sola corsia di sinistra, per evitare rischi fino al completamento dei lavori.

Per la sostituzione del giunto danneggiato è già stata contattata una ditta specializzata, che ha stimato in 20 giorni il tempo necessario per i lavori di ripristino.

Giovedì, 11 gennaio 2024

