(Adnkronos) - Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, Nuoro, questo pomeriggio intorno alle 18,30. Il ragazzo sarebbe stato prima investito poi accoltellato. Con lui c'era una ragazza che è rimasta ferita. Sul posto i carabinieri e il 118. Il giovane è morto in strada.

Fitto il mistero sul movente che ha armato la mano dell'omicida. Secondo quanto si apprende, un giovane avrebbe investito con la sua auto Simone Concas e la ragazza che passeggiava con lui vicino al campo sportivo del paese ogliastrino, poi sarebbe sceso dall'auto e avrebbe accoltellato il ragazzo, ferendo anche la giovane alle gambe. Concas sarebbe morto prima dell'arrivo dell'ambulanza medicalizzata del 118 mentre la ragazza è stata trasportata in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi lesioni riportate. Il responsabile è irreperibile, le ricerche sono in corso.