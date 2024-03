Cagliari

Sequestrati anche 9.000 euro in contanti e 40 grammi di marijuana



Un andirivieni di persone nel suo appartamento ha insospettito la polizia: quando gli agenti sono intervenuti, hanno sorpreso il padrone di casa mentre consegnava una dose di stupefacente ad un tossicodipendente.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È accaduto in un appartamento del quartiere San Michele, a Cagliari, nella tarda serata di ieri. I poliziotti della Squadra Mobile, dopo diversi appostamenti, hanno fatto irruzione in casa.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati 10 grammi di cocaina, già divisa in dosi, e 40 grammi circa di marijuana, nonché due bilancini di precisione, materiale destinato al confezionamento e oltre 9.000 euro in contanti.

Dopo le formalità in questura, l’indagato è stato accompagnato in casa, agli arresti domiciliari. Il giudice ha poi disposto per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Venerdì, 1 marzo 2024