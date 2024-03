Su Gazetinu, chenàbura 1 de martzu de su 2024

Is assòtzios de categoria saludant a sa presidente Todde – Assòtzios de categoria, cunsòrtzios e federatziones saludant in Sardigna s’eletzione de sa presidente noa de sa Regione Alessandra Todde, pagas dies a pustis de su votu. Su presidente de Confagricoltura Sardigna, Paolo Mele, àugurat unu cunfrontu craru e sintzillu. “Serbit unu cunfrontu chi punnet a propassare is barrancos e a abbiatzare una realidade produsidora chi interessat deghinas de mìgias de famìllias e unu muntone de àteras fainas econòmicas acapiadas.

A sa guvernadora Todde su presidente de Copagri Sardigna Giuseppe Patteri dd’at domandadu prus atentu pro su mundu de is sartos, punnende a una revisione de sa Pac e de su Pranu istratègicu natzionale, cun una mirada a is energias annoàbiles. Copagri at fintzas apretadu una lege cuadru in contu de s’agricultura, ma fintzas una reforma de s’Assessoradu de s’Agricultura e de is agentzias regionales Argea, Laore e Agris.

Unu messàgiu de abertura e de disponibilidade dd’at mandadu su Cunsòrtziu de amparu de su Casu de berbeghe Romanu DOP. “Isperamus de nos pòdere addobiare a lestru cun sa guvernadora”, at naradu su presidente Gianni Maoddi. “Semus seguros chi ddoe siant cosas meda chi issa cumpartzit cun nois in s’analizu de sa situatzione e in su propònnere ordìngios utilosos, chi bolent pensados paris, pro propassare is barrancos e pro s’abbiatzamentu de una realidade produsidora chi interessat deghinas de mìgias de famìllias”.

Confartesania Impresas Sardigna rapresentat a prus de 34.000 imprendidores artesanos. Giai in campànnia eletorale Todde aiat firmadu su manifestu de s’assòtziu de categoria, un’acòrdiu chi pertocaiat is trasportos e is infrastruturas, su crèditu e is agiudos econòmicos e fiscales, s’energia, s’annoadura tecnològica e sa digitalizatzione, su traballu e sa formatzione, sa crisi demogràfica e s’ispopulamentu, sa burocratzia e sa simprificatzione amministrativa. “Tenimus isperas bellas in contu de su traballu chi tocat a fàghere”, ant naradu su presidente e su segretàriu de Confartesania, Fabio Mereu e Daniele Serra, “mancari chi – e non ddu cuamus – su caminu de crèschida de sa Sardigna at a essere prenu de barrancos”.

“Sa Sardigna at elègidu a una fèmina forte e abbista, chi espressat unu cumentzu nou pro sa regione nostra”. Custos sunt is faeddos de Bastianino Mossa, presidente de sa Federatzione de is Assòtzios Sardos in Itàlia.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.