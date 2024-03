Oristano

Iniziativa dell’Ance – Cns aperta a tutte le imprese



Un incontro rivolto alle imprese edili che intendono investire o che hanno progetti di investimento programmati per il 2024 è in programma lunedì prossimo a Oristano. Lo promuove l’Ance – Cns, la sezione dei costruttori edili di Confindustria Centro Nord Sardegna. L’obiettivo è fare chiarezza sulle agevolazioni economiche previste per le aziende nell’ambito della ZES Unica (Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno), istituita il 1° gennaio.

L’incontro si terrà nella sede di Confindustria CNS di Oristano, in via Brunelleschi 26, con inizio alle 16.30.

La tributarista e consulente aziendale Barbara Perra parlerà delle nuove risorse per il credito d’imposta. Marco Ciuffreda, commercialista Odcec Torino e membro del gruppo di lavoro ESG (Bilancio sociale e di sostenibilità) affronterà i temi delle agevolazioni per uno sviluppo sostenibile e i vantaggi commerciali del bilancio di sostenibilità ESG.

L'incontro è aperto a tutte le imprese, anche non associate, e la partecipazione è gratuita. Per iscrizioni è possibile contattare il numero 0783.303519 oppure inviare una mail all'indirizzo

La Zes Unica per il Mezzogiorno è stata istituita per favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree. In questo ambito si inseriscono agevolazioni anche per le imprese del settore edile, rappresentando una novità e un importante occasione di crescita per il comparto. Uno degli strumenti di agevolazione previsti dalla Zes Unica è il credito d’imposta.

