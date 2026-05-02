Nel centenario del Nobel esce nelle sale il film Quasi Grazia di Marcias - Notizie

In occasione del centenario del Nobel e del 155/o anniversario della nascita di Grazia Deledda, arriva nelle sale il nuovo film di Peter Marcias Quasi Grazia.Un'opera che rende omaggio alla grande scrittrice nuorese, unica donna italiana ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento, restituendone un ritratto intimo, profondo e lontano dagli schemi agiografici. Interpretato da un cast d'eccellenza che vede Laura Morante vestire i panni della scrittrice nuorese, affiancata da Irene Maiorino, Ivana Monti, Monica Demuru, Roberto De Francesco, Stefano Mereu, Gala Zohar Martinucci e Roberto Citran, il film sarà distribuito da Europictures a partire dal 7 maggio (uscita anticipata in Sardegna).Tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Fois (edito da Einaudi), "Quasi Grazia" non è una biografia lineare, ma un viaggio emotivo scandito da tre momenti cruciali: l'arrivo inaspettato della madre da Nuoro, le ore trepidanti che precedono la consegna del Nobel a Stoccolma e il confronto silenzioso e struggente con un medico davanti a una diagnosi difficile. Attraverso questi frammenti, Marcias indaga non solo la statura intellettuale della Deledda, ma la sua essenza di donna, il rapporto complesso con le radici e la modernità della sua sfida al mondo letterario maschile dell'epoca.Il film è una coproduzione internazionale Italia-Francia, prodotta da Camillo Esposito per Capetown, Laurentina Guidotti e Conchita Airoldi per Urania Pictures, e Denis Friedman per Denis Friedman Productions, in collaborazione con Rai Cinema. L'opera si avvale del sostegno del MIC, della Regione Lazio (Lazio Cinema International) ed è venduta all'estero da True Colours.Dopo il successo al Torino Film Festival, "Quasi Grazia" sarà inoltre presentato sabato 9 maggio al Riviera International Film Festival.In Sardegna sono previsti tre grandi eventi di anteprima alla presenza del regista e di parte del cast. A...

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