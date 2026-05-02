In occasione del centenario del Nobel e del 155/o anniversario
della nascita di Grazia Deledda, arriva nelle sale il nuovo film di
Peter Marcias Quasi Grazia.
Un'opera che rende omaggio alla grande
scrittrice nuorese, unica donna italiana ad aver ricevuto il
prestigioso riconoscimento, restituendone un ritratto intimo,
profondo e lontano dagli schemi agiografici. Interpretato da un
cast d'eccellenza che vede Laura Morante vestire i panni della
scrittrice nuorese, affiancata da Irene Maiorino, Ivana Monti,
Monica Demuru, Roberto De Francesco, Stefano Mereu, Gala Zohar
Martinucci e Roberto Citran, il film sarà distribuito da
Europictures a partire dal 7 maggio (uscita anticipata in
Sardegna).
Tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Fois
(edito da Einaudi), "Quasi Grazia" non è una biografia lineare, ma
un viaggio emotivo scandito da tre momenti cruciali: l'arrivo
inaspettato della madre da Nuoro, le ore trepidanti che precedono
la consegna del Nobel a Stoccolma e il confronto silenzioso e
struggente con un medico davanti a una diagnosi difficile.
Attraverso questi frammenti, Marcias indaga non solo la statura
intellettuale della Deledda, ma la sua essenza di donna, il
rapporto complesso con le radici e la modernità della sua sfida al
mondo letterario maschile dell'epoca.
Il film è una coproduzione internazionale
Italia-Francia, prodotta da Camillo Esposito per Capetown,
Laurentina Guidotti e Conchita Airoldi per Urania Pictures, e Denis
Friedman per Denis Friedman Productions, in collaborazione con Rai
Cinema. L'opera si avvale del sostegno del MIC, della Regione Lazio
(Lazio Cinema International) ed è venduta all'estero da True
Colours.
Dopo il successo al Torino Film Festival, "Quasi
Grazia" sarà inoltre presentato sabato 9 maggio al Riviera
International Film Festival.
In Sardegna sono previsti tre grandi eventi di
anteprima alla presenza del regista e di parte del cast. A...
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