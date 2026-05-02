La principessa Charlotte compie 11 anni, gli auguri di Kate e William

(Adnkronos) - Capelli lunghi sciolti, maglione a righe nere e rosse e jeans. Appare così la principessa Charlotte, nella foto che Kensington Palace ha deciso di condividere sui social nel giorno del suo undicesimo compleanno.

Ai suoi piedi margherite in fiore, dietro di lei piante rigogliose di una foresta della Cornovaglia. "Auguri di buon undicesimo compleanno a Charlotte", è il messaggio del post seguito da un'emoji di una torta con le candeline.

La foto inedita, spiegano la Bbc e Sky News, è stata scattata dal fotografo reale Matt Porteous durante le vacanze pasquali che il principe e la principessa del Galles hanno condiviso con i figli in Cornovaglia.

Qualche ora dopo la foto, Kensington Palace ha condiviso anche un video per festeggiare Charlotte, terza in linea di successione al trono e secondogenita di Kate e William. In un breve filmato di 15 secondi si vede la principessa, sorridente, mentre gioca in spiaggia usando conchiglie per scrivere un messaggio sulla sabbia e accarezza i suoi cani, Orla e Otto. "Grazie per gli adorabili messaggi di auguri per la principessa Charlotte, che oggi compie 11 anni!", ha scritto Kensington Palace a commento del video.

La foto e il video di compleanno di Charlotte sono stati condivisi un giorno dopo che la famiglia ha festeggiato il primo compleanno del loro secondo cane, Otto. ''Benvenuto in famiglia, Otto! Oggi compie 1 anno", si legge nella didascalia della foto che ritrare lo spaniel marrone seduto su un prato della Cornovaglia.

La principessa Charlotte, il cui nome completo è Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte del Galles, è nata alle 8.43 del 2 maggio 2015 presso l'ospedale St Mary's di Paddington. Nipote di re Carlo, è terza in linea di successione al trono. Ha due fratelli, il principe George, di 12 anni, e il principe Louis, di 8. La principessa è stata vista in pubblico l'ultima volta durante la tradizionale funzione religiosa di Pasqua della famiglia reale a Windsor, dove sorrideva e salutava la folla.

Mercoledì, il principe William e la principessa Kate hanno anche condiviso un nuovo ritratto di famiglia, in occasione del loro quindicesimo anniversario di matrimonio. Nella foto William e Kate sono ritratti sdraiati sull'erba, sorridenti, insieme ai loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, e ai loro due cani, Orla e Otto, durante le vacanze di Pasqua.