Scintille al Gf Vip, cosa sta succedendo tra Mussolini e Berry: le accuse e lo scontro

(Adnkronos) - Scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Dopo il faccia a faccia andato in scena nella scorsa puntata, nato dai riferimenti dell'illusionista al cognome dell'ex europarlamentare, nelle ultime ore i due si sono affrontati nuovamente a tavola insieme agli altri concorreti. Questa volta, però, Mussolini ha attaccato Berry definendolo "il più stronzo" della Casa.

“Lui fa finta di fare il moderato, poi esce la vera natura.. e la tua è una natura violenta, tu sei una persona violenta, tu sei una persona che insulta e sei consapevole di quello che stai facendo", ha esordito Mussolini, mentre Antonella Elia cercava di fermarla: "Quello che stai dicendo è molto grave", ha detto prendendo posizione a favore dell'illusionista.

Berry ha provato a difendersi provocando la concorrente, chiamandola più volte "Abelarda Prunotti", un soprannome che le ha attribuito alcuni giorni fa di cui non ha voluto rivelare l'origine, creando così un mistero in Casa e sui social, spingendo gli utenti a cercare dei riferimenti legati al soprannome e al passato di Alessandra Mussolini.

"Io non ti guardo proprio, tu sei una persona cattiva. Sei il più stronzo qua dentro e io non ti voglio vedere”, ha concluso la concorrente che come feedback ha ricevuto una risposta secca dal concorrente: "Sì, certo... come dici tu".