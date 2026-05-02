(Adnkronos) - Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L'inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli che precede il compagno di squadra in Mercedes George Russell e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.