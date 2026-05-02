Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantante

(Adnkronos) - Fan di Achille Lauro paga 10mila per incontrarlo ma viene truffata. Poi, la consolazione: un incontro privato con il suo idolo. È il gesto del cantante di 'Incoscienti giovani' che, venuto a conoscenza dell'imbroglio "tramite i giornali", ha deciso di contattare la fan per farle realizzare il suo più grande sogno.

"Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e invitarla personalmente, per farle vivere comunque l'esperienza che desiderava", ha fatto sapere Achille Lauro con un messaggio condiviso sui social. "I miei fan sono la mia famiglia - ha continuato il cantante - mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile". Per Lauro si tratta di "una mia responsabilità tutelarvi".

Poi, ha lanciato un appello affinché queste truffe non accadano mai più: "Proprio per questo è fondamentale diffidare da qualunque richiesta o attività sospetta, ricordandovi che gli unici canali ufficiali sono i miei social personali e il fanclub ufficiale". Ha concluso: "Vi amo, a presto".