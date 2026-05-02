Dopo mesi di formazione per insegnanti, rassegne cinematografiche
tematiche, laboratori didattici e creativi e masterclass, lunedì 4
maggio nell'Aula magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari
(dalle 10) si terrà una delle giornate conclusive della quarta
edizione del Future Cine Lab - Festival didattico di meta-fruizione
audiovisiva ideato e realizzato dall'Associazione Academia Terra,
grazie al bando "Progetti di rilevanza territoriale - anno 2025",
nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola
promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero
dell'Istruzione e del Merito (MiM).
L'evento segna uno degli step finali di un
viaggio che si è svolto durante l'anno scolastico 2025/26 da
febbraio ad aprile, coinvolgendo oltre mille studenti provenienti
da dieci istituti delle province di Cagliari, Sud Sardegna e
Oristano: Liceo Classico "Siotto Pintor", Liceo Artistico "Foiso
Fois", Liceo scientifico L.B. Alberti di Cagliari, Istituto di
Istruzione Superiore "Meucci - Mattei", Istituto Comprensivo
Selargius 2, Istituto Comprensivo Pirri 1-2, Istituto Comprensivo
Mogoro, Istituto Comprensivo "V. Angius" Portoscuso / Gonnesa,
Istituto Comprensivo "Satta" di Carbonia, Istituto Comprensivo "G.
L.
Mezzacapo" di Senorbì.
Future Cine Lab, guidato da Simone Lumini
direttore artistico del festival e dell'associazione Academia
Terra, sound designer ed esperto in percorsi educativi innovativi
ed eventi culturali, nasce con l'obiettivo di esplorare il rapporto
tra arti visive, cinema, intelligenza artificiale e analisi delle
dinamiche sociali contemporanee, attraverso linguaggi e strumenti
innovativi come animazione digitale, arte generativa, realtà
virtuale, sound design, videogame design, ambienti immersivi e
interattività multimediale. L'intento principale è promuovere e
diffondere tra i più giovani un utilizzo creativo, consapevole e
competente delle nuove tecnologie digitali applicate
all'audiovisivo, favorendo la produzione di contenuti originali e
sviluppando negli studenti competenze trasversali legate
all'analisi critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo,
delle immagini, della narrazione audiovisiva e all'elaborazione...
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