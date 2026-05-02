Cortometraggi e videogiochi prodotti dagli studenti, lunedì le premiazioni - Notizie

Dopo mesi di formazione per insegnanti, rassegne cinematografiche tematiche, laboratori didattici e creativi e masterclass, lunedì 4 maggio nell'Aula magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari (dalle 10) si terrà una delle giornate conclusive della quarta edizione del Future Cine Lab - Festival didattico di meta-fruizione audiovisiva ideato e realizzato dall'Associazione Academia Terra, grazie al bando "Progetti di rilevanza territoriale - anno 2025", nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MiM).L'evento segna uno degli step finali di un viaggio che si è svolto durante l'anno scolastico 2025/26 da febbraio ad aprile, coinvolgendo oltre mille studenti provenienti da dieci istituti delle province di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano: Liceo Classico "Siotto Pintor", Liceo Artistico "Foiso Fois", Liceo scientifico L.B. Alberti di Cagliari, Istituto di Istruzione Superiore "Meucci - Mattei", Istituto Comprensivo Selargius 2, Istituto Comprensivo Pirri 1-2, Istituto Comprensivo Mogoro, Istituto Comprensivo "V. Angius" Portoscuso / Gonnesa, Istituto Comprensivo "Satta" di Carbonia, Istituto Comprensivo "G. L.Mezzacapo" di Senorbì.Future Cine Lab, guidato da Simone Lumini direttore artistico del festival e dell'associazione Academia Terra, sound designer ed esperto in percorsi educativi innovativi ed eventi culturali, nasce con l'obiettivo di esplorare il rapporto tra arti visive, cinema, intelligenza artificiale e analisi delle dinamiche sociali contemporanee, attraverso linguaggi e strumenti innovativi come animazione digitale, arte generativa, realtà virtuale, sound design, videogame design, ambienti immersivi e interattività multimediale. L'intento principale è promuovere e diffondere tra i più giovani un utilizzo creativo, consapevole e competente delle nuove tecnologie digitali applicate all'audiovisivo, favorendo la produzione di contenuti originali e sviluppando negli studenti competenze trasversali legate all'analisi critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, delle immagini, della narrazione audiovisiva e all'elaborazione...

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